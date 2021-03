Waarschijnlijk 16 partijen in de Tweede Kamer, Bij1 lijkt buiten de boot te vallen

Ook Volt-lijsttrekker Laurens Dassen is verheugd en zegt "ontzettend trots" te zijn. Nederland is het eerste land waar de Europese beweging in het nationale parlement vertegenwoordigd wordt.

Het rechts-conservatieve JA21 en het Europees georiënteerde Volt lijken in ieder geval zeker van hun parlementaire primeur. "Hiermee krijgen we een flinke voet tussen de deur, die pakken wij met veel plezier op", reageert JA21-partijleider Joost Eerdmans.

Bij een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos leek ook Bij1 van lijsttrekker Sylvana Simons te kunnen rekenen op een zetel, maar in de prognose valt de partij buiten de boot.

Volgens een voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP kunnen zeker drie nieuwe partijen rekenen op een plekje in de Tweede Kamer: JA21 (4), Volt (3) en de BoerBurgerBeweging (1). Daarmee zouden in totaal zestien partijen vertegenwoordigd worden.

Dan zijn er nog partijen die de afgelopen weken in één of meerdere peilingen op een zetel stonden, maar niet terugkomen in de prognose. Daaronder zijn Splinter van Femke Merel van Kooten-Arissen en Code Oranje van Richard de Mos.

Vooraf werd al rekening gehouden met een versplintering van het parlement. Een naoorlogs recordaantal van 37 partijen deed mee aan de verkiezingen. Twintig partijen stonden in heel Nederland op het stembiljet, de overige zeventien in slechts een deel van de twintig kieskringen, omdat niet overal aan de voorwaarden was voldaan.