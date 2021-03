VVD 'supertrots'; D66: beleid nu progressiever, CDA: teleurstelling

Bij D66, dat in grootte de tweede partij lijkt te worden, is de stemming uitgelaten. Lijsttrekker Kaag noemde het "een buitengewone prestatie". Ze wil samenwerken met anderen en voelt daarvoor een grote verantwoordelijkheid. Volgens haar moet het beleid "progressiever, eerlijker en groener". Ze zei onder meer dat "het aanpakken van de klimaatramp niet kan wachten".

CDA-lijsttrekker Hoekstra daarentegen vindt de uitslag zeer teleurstellend. Volgens hem moeten de VVD en D66 als winnaars nu als eersten verantwoordelijkheid nemen in de formatie. Hij erkende dat in de campagne "niet alles is gelopen zoals gehoopt" en hij wees er ook op dat hij pas sinds twaalf weken lijsttrekker is.

Voorman Segers van de vierde regeringspartij ChristenUnie Segers wees er vooral op dat het politieke landschap weer verder is versnipperd en sprak van een nieuwe politieke werkelijkheid. Hij zei dat zijn partij verantwoordelijkheid heeft genomen en eerlijk politiek heeft bedreven. "We hebben met onze poten in de modder gestaan", voegde hij eraan toe. Hij wil niet vooruitlopen op de formatie.

Wilders: waarschijnlijk in oppositie

PVV-voorman Wilders had op wat meer zetels gehoopt, maar hij benadrukte dat meer dan een miljoen kiezers op zijn partij hebben gestemd. "We zijn nog steeds de derde partij en waarschijnlijk de grootste oppositiepartij", zei hij ook. Wilders erkende dat de kans heel klein is dat de PVV in het kabinet komt. Wilders is van plan vanuit de oppositie "het authentieke PVV-geluid' te blijven laten horen.

De Partij voor de Dieren reageert blij. Lijsttrekker Ouwehand benadrukte dat het het beste resultaat in de geschiedenis van de partij lijkt te worden. Ze zei dat haar partij de enige is die een 'radicale systeemverandering' wil en dat steeds meer mensen zich daarbij aansluiten.

Teleurstelling bij SP en GroenLinks

Teleurstelling is er juist bij de SP. Die partij had op een beter resultaat gerekend dan de 8 zetels die de exitpoll weergeeft, een verlies van 6. Partijleider Marijnissen denkt dat de coronacrisis een grote rol heeft gespeeld en dat veel kiezers voor de gevestigde partijen hebben gekozen. Ze had lliever gewild dat in de campagne de toeslagenaffaire meer aan de orde was gekomen. Op het eerste gezicht lijkt het haar niet voor de hand liggen dat de SP in het kabinet komt.

GroenLinks-leider Klaver zei dat de uitslag pijnlijk is en dat dat "even wennen" is na veel overwinningen. "Maar bij het politieke leven hoort ook dat je verliest." Ook volgens hem moet het initiatief in de formatie nu bij VVD en D66 liggen.

JA21 en Volt, die allebei voor het eerst in de Kamer lijken te komen, zijn opgetogen. JA21-voorman Eerdmans zei; "We komen uit het niets binnen op drie; we hebben een flinke voet tussen de deur in de Tweede Kamer". En Volt-lijsttrekker Dassen zei dat het erop lijkt dat Volt voor het eerst in een nationaal parlement komt. "Hopelijk is dat een startschot voor Volt in andere landen", voegde hij eraan toe.