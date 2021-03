Bayern München zonder problemen naar kwartfinales Champions League

Bayern München heeft zonder problemen de kwartfinales van de Champions League bereikt. De titelverdediger zat na de 4-1 overwinning op Lazio van drie weken geleden al op rozen en kwam in de return niet in de problemen. In München werd het 2-1 voor de thuisploeg.

Lazio stond voor een schier onmogelijke opdracht en het sprankje hoop dat de Romeinen nog koesterden, werd na een half uur de kop ingedrukt. Verdediger Francesco Acerbi had Leon Goretzka binnen het strafschopgebied in de houdgreep waarna scheidsrechter Istvan Kovacs naar de stip wees.

Die klus was wel aan Bayern-spits Robert Lewandowski toevertrouwd. De Pool zorgde met zijn 39ste doelpunt van het seizoen in alle competities voor de openingstreffer.