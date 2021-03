Vrouwen PSV winnen topper tegen Ajax en nemen afstand in eredivisie

PSV heeft de topper tegen Ajax weten te winnen. In Eindhoven was de ploeg met 2-1 te sterk voor de Amsterdammers. Met de winst neemt PSV met nog twee duels te gaan in de reguliere competitie afstand van de naaste concurrenten Ajax en FC Twente.

Beide ploegen grossierden in de eerste helft in balverlies. Tot twee keer toe moest Ajax-keepster Lize Kop ingrijpen bij een te korte terugspeelpass van een ploeggenote, maar de international bleek alert.

PSV had ook los daarvan de beste mogelijkheden in het eerste bedrijf. Joëlle Smits kopte van dichtbij over het doel en later was Kop scherp op een inzet van Smits.

Op slag van rust stelde Smits teamgenote Romée Leuchter na een knappe aanval in staat om de openingstreffer te maken. Vlak na rust was het weer Leuchter die voor de 2-0 zorgde.