Exitpoll Ipsos: VVD grootste partij, D66 na grote winst tweede partij

Voor de exitpoll geldt een foutmarge van twee zetels. Het aantal zetels van een partij kan dus twee hoger of lager worden (zie kader). De exitpoll is vanwege het stemmen per post en het feit dat op meerdere dagen gestemd kon worden iets minder nauwkeurig dan bij vorige verkiezingen.

Ook het conservatieve JA21 komt nieuw in de Kamer, met 3 zetels. SGP zou zijn 3 zetels behouden. Denk zou een zetel verliezen en komt uit op 2 zetels. Andere debutanten zijn volgens de exitpoll Bij1 en de BoerBurgerBeweging, beide met 1 zetel. 50Plus houdt een zetel over, drie minder dan ze nu hebben.

De pan-Europese partij Volt valt op. Bij haar debuut komt de partij afgaande op de poll met 4 zetels in de in de Tweede Kamer. Hetzelfde aantal haalt de ChristenUnie, die daarmee één zetel zou verliezen.

Volgens een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS, blijft de VVD de grootste partij met 35 zetels, 2 meer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. D66 wordt in de poll de tweede partij met 27 zetels, een winst van acht zetels. Dat is voor de partij het beste verkiezingsresultaat ooit; in 1994 haalde de partij 24 zetels.

Foutmarges groter

Bij elke gewone peiling, exitpoll of prognose is er sprake een foutmarge. De uitslag kan voor een partij hoger of lager uitvallen dan gepeild. Vanwege het briefstemmen en de verdeling van het fysieke stemmen over meerdere dagen, is de foutmarge groter dan normaal.

Waar in andere jaren het daadwerkelijke aantal zetels dat een partij behaalt meestal maximaal één scheelt met de exitpoll, zijn dat nu twee zetels. Blijkt bijvoorbeeld uit de exitpoll dat een partij 15 zetels haalt, dan kunnen dat er in de einduitslag dus ook 13 of 17 worden.

Bij partijen met een laag zetelaantal zal die marge in de praktijk kleiner zijn. Een partij die in de exitpoll op twee zetels staat komt hoogstwaarschijnlijk niet op nul of vier zetels uit, maar kan wel op één of drie komen.