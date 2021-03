Hier volg je de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen

Drie dagen lang heeft Nederland kunnen stemmen. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus en vanaf dan zal steeds meer duidelijk worden over hoe de 150 zetels in de Tweede Kamer der Staten-Generaal de komende vier jaar ingevuld worden. Alle ontwikkelingen, van exitpoll tot prognose en het binnendruppelen van de uitslagen per gemeente, zijn te volgen in NOS Nederland Kiest, gepresenteerd door Rob Trip. Het programma begint om 20.30 uur.

De uitslagen worden geduid door politicologen Carolien van Ham, Tom van der Meer en Josse de Voogd. NOS-verslaggevers zijn bij de politieke partijen en bij kiezers thuis om te vragen hoe zij de uitslagen beleven.

Je kunt de uitslagenavond live volgen bij de NOS, op de site en app via ons verkiezingsblog. Alle uitslagen zijn te zien op deze kaart.

Ook via de radio houdt de NOS je op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom de verkiezingen. Vanaf 20.30 uur houden Lara Rense en Tijs van den Brink je van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

De uitzending van NOS Nederland Kiest is ook te volgen via de volgende kanalen: