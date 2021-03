Hard oordeel na onderzoek kindermisbruik: 'Engelse bond en clubs te weinig gedaan'

De onafhankelijke commissie die misstanden in het Engelse voetbal over enkele tientallen jaren heeft onderzocht, heeft een hard oordeel geveld. De Engelse voetbalbond FA en acht profclubs hebben tussen 1970 en 2005 veel te weinig gedaan om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en tegen te gaan.

"De FA heeft niet genoeg gedaan om de kinderen te beschermen", zo luidt het oordeel van het 710 pagina's tellende rapport. "Hiervoor is geen excuus. Er is veel te traag gereageerd toen duidelijk werd dat er problemen waren."

692 slachtoffers

Naast de nationale voetbalbond FA gaat het om Chelsea, Manchester City, Aston Villa, Newcastle United, Southampton, Crewe Alexandra, Stoke City en Peterborough United. Er wordt melding gemaakt van 240 verdachten en 692 slachtoffers, met de toevoeging dat de werkelijke aantallen vermoedelijk veel groter zijn.

Er werden in het verleden al veel begeleiders veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Zo kreeg Barry Bennell, die onder meer bij Crewe Alexandra en Manchester City werkte, een straf van 34 jaar voor misbruik van 22 jongens.

FA-topman Mark Bullingham sprak in een reactie van een zwarte dag. "Geen enkel kind mag het misbruik ondergaan dat jullie wel hebben ondergaan", zo richtte hij zich tot de slachtoffers. "Wat jullie hebben meegemaakt is verschrikkelijk en het is diep triest dat jullie destijds niet de bescherming hebben gekregen die jullie verdienden."