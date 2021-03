Ten Hag houdt nog wél rekening met Young Boys: 'Weet zeker dat ze beter kunnen'

Ajax-trainer Erik ten Hag - Pro Shots

"Of ik ooit een 3-0 voorsprong heb weggegeven? Ik kan het me niet herinneren..." De stralende glimlach van Ryan Gravenberch zegt genoeg over het vertrouwen van Ajax op de vooravond van het Europa League-duel met Young Boys. De ruime thuiszege van vorige week geeft alle aanleiding voor optimisme. Weekblad Voetbal International berekende zelfs dat liefst 96 procent van de ploegen, die het eerste duel met 3-0 wonnen, ook de volgende ronde bereikten. Trainer Erik ten Hag blijft, zoals het hoort, op zijn hoede. "Elke wedstrijd begint met 0-0. En Young Boys is gewoon een heel goed team. Ze staan ver bovenaan in Zwitserland, hebben al heel goed gepresteerd in Europa, waarin ze twee keer van Bayer Leverkusen hebben gewonnen. Wij hebben vorige week gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld en dat moeten we weer doen." Wat verwacht de trainer van de Zwitserse kampioen? "Ik verwacht dat ze ons heel agressief onder druk zullen willen zetten en wellicht wat opportunistischer zullen spelen. Wij moeten de regie houden, zoals we ze vorige week geen kans hebben gegeven. Maar de tegenstander kan daar ook van geleerd hebben en met andere oplossingen komen. Ik weet zeker dat deze tegenstander beter kan."

De brede glimlach van Ryan Gravenberch op de vooravond van het EL-duel met Young Boys in Bern. - EPA

Mogelijk kan Ten Hag op het kunstgras van Bern weer een beroep doen op Daley Blind. "Of hij kan spelen, kan ik op dit moment niet zeggen. Daley heeft een tijdje niet getraind, en gaat zometeen voor het eerst trainen. Daarna pas zullen we een keuze maken." Blind is belangrijk voor dit Ajax, erkent ook Gravenberch. "Ik heb vaak gesprekken met Daley. Positionering, daar is Daley heel goed in. Soms weet ik het even niet in de wedstrijd en dan helpt hij mij." Ten Hag verwacht wel te kunnen beschikken over David Neres en Nicólas Tagliafico. Beiden werden in het competitieduel met PEC Zwolle uit voorzorg gewisseld. Noussair Mazraoui (oogblessure) en Jurriën Timber (medische klachten) zijn er niet bij. Moordend programma Hoe rooskleurig het momenteel ook lijkt in Amsterdam, het moordende programma baart wel zorgen. Extra wedstrijden, zoals de groepsfase van het EK met Jong Oranje of de WK-kwalificatieduels met het grote Oranje, komen dan niet altijd gelegen.

Voor Ajax-trainer Erik ten Hag is het een bijzonder duel. In Bern schaart hij zich namelijk in een illuster rijtje Ajax-trainers met 40 of meer Europese duels achter hun naam. Alleen Louis van Gaal (57), Frank de Boer (49) en Rinus Michels (43) stonden vaker aan het roer in Europese duels. De wedstrijd Young Boys-Ajax begint donderdag om 21.00 uur is live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het late journaal.

Daarover sprak Ten Hag met de bondscoaches Frank de Boer en Erwin van de Looi. "Ik heb zeker de belangen van Ajax en de spelers naar voren gebracht. We hebben vanaf 1 januari elke week drie wedstrijden gespeeld. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we in april weer zo'n druk programma krijgen. Wij willen met een fitte groep verder en dan zijn wedstrijden met bijvoorbeeld Jong Oranje niet altijd wat we willen." Hoe dan ook, een plek bij de laatste acht van de Europa League lonkt. En dan is de ploeg nog maar twee ronden verwijderd van de finale. "Ten Hag wil er niets over horen. Wij hebben het niet over een finaleplaats, wij hebben het over de volgende ronde. Wij gaan niet dagdromen."

Spits Nsame: 'Niemand geeft nog een cent voor ons' Young Boys legt zich nog niet neer bij de uitschakeling. "Niemand geeft nog een cent voor ons", vertelde spits Jean-Pierre Nsame aan Zwitserse verslaggevers. "Maar we hebben al vaker bewezen dat we ijzersterk zijn als we met onze rug tegen de muur staan." Vorige week schoot Young Boys geen enkele keer op doel in de Johan Cruijff Arena. "Het was een frustrerende avond", weet de spits van de ploeg die op weg is naar een vierde landstitel op rij. "Maar ik verwacht dat het nu een andere wedstrijd wordt, ook door de omstandigheden op ons kunstgras. Ook zonder fans op de tribune zijn we tot veel in staat. In de vorige ronde tegen Bayer Leverkusen stonden we bij rust met 3-0 voor. Dat hadden ook niet veel mensen verwacht."

Trainer Gerardo Seoane monstert zijn troepen bij de laatste training van Young Boys. - EPA