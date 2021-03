Uitslagenavond in de Champions League: wordt het Bayern, Chelsea of toch Atlético?

Hakim Ziyech mocht in Boekarest een kwartiertje meedoen in het vorige duel met Atlético Madrid. Onder trainer Thomas Tuchel komt Ziyech amper aan de bak bij Chelsea. En dat ligt volgens Duitser opvallend genoeg aan de trainer zelf. "Ik heb harde keuzes moeten maken en daarvan is Hakim nu het slachtoffer", zei Tuchel, een maand geleden. "Maar ik daag hem uit te laten zien dat ik hem ten onrechte buiten het elftal laat."

Sindsdien heeft Ziyech in drie van de zes duels in de basis gestaan, tegen niet de minste clubs: Manchester United, Liverpool en Leeds United. De Ziyech van Ajax hebben ze in Londen echter nog altijd niet gezien.

Krijgt hij vanavond weer een kans?