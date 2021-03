Iedereen kan EU-reispas krijgen, maar niet iedereen krijgt dezelfde

Een andere mogelijkheid is dat van niet-gevaccineerde mensen met een reispas wordt gevraagd om bij aankomst in quarantaine te gaan. Verschillende landen, bijvoorbeeld Nederland, eisen dat nu ook, omdat mensen het virus al wel kunnen hebben, terwijl ze negatief testen. Na invoering van de pas kunnen landen die quarantaine-eis dus blijven stellen.

Commissie-ambtenaren noemen verschil maken tussen de drie groepen wel onwenselijk. Zo zou het kunnen dat landen eisen dat gevaccineerde mensen zich ook nog laten testen. De kans dat mensen besmet worden met het coronavirus nadat ze zijn gevaccineerd is weliswaar kleiner, maar zeker niet onbestaand. Het is ook nog niet volledig duidelijk of ingeënte mensen het virus nog verder doorgeven.

De Commissie ziet het liefst dat landen die drie verschillende groepen op dezelfde manier behandelen, maar uiteindelijk gaan de landen er zelf over. Landen mogen extra eisen stellen aan mensen met een reispas, door bijvoorbeeld quarantaine of een extra test verplicht te stellen. Ze mogen er ook voor kiezen om voor een van de drie groepen wel extra eisen te stellen en voor de andere twee niet.

In de plannen van de Commissie is te lezen dat het eigenlijk gaat om drie verschillende passen. Een pas voor gevaccineerden, een voor mensen met een recente negatieve test en een voor mensen die de ziekte het afgelopen halfjaar hebben gehad.

Als alles goed gaat kunnen toeristen deze zomer weer naar de Spaanse stranden of de Italiaanse steden met een EU-reispas op zak. De Europese Commissie heeft het plan gepresenteerd waarin mensen die gevaccineerd zijn, een negatieve test hebben of anti-stoffen hebben omdat ze al covid-19 hebben gehad, zo'n reispas kunnen krijgen. Ze krijgen alleen niet allemaal dezelfde.

Uiteindelijk is het uitgangspunt dat er geen extra maatregelen komen. Dit is een pragmatische oplossing.

In het Europees Parlement is wel begrip voor het onderscheid. "De Commissie probeert het voorstel zo te maken dat alle landen ermee instemmen," zegt Vera Tax van de PvdA. "Uiteindelijk is het uitgangspunt dat er geen extra maatregelen komen. Dit is een pragmatische oplossing, het is aan de lidstaten om in de praktijk geen onderscheid te maken tussen de verschillende groepen."

Sophie in 't Veld (D66) hoopt dat het parlement het onderscheid tussen de groepen nog kleiner kan maken, maar begrijpt ook dat het er is. "De beste manier om dat te voorkomen is om helemaal geen reispas te maken, maar dan straf je ook de mensen die geen risico op corona meer lopen."