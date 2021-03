Oud-atletiekbondscoach Verhoorn (79) overleden

Oud-atletiekbondscoach Wim Verhoorn is afgelopen dinsdag op 79-jarige leeftijd overleden. Verhoorn was van 1981 tot 1990 bondscoach van de Nederlandse ploeg op de weg.

In die periode was Gerard Nijboer succesvol met de zilveren medaille op de Spelen van Moskou in 1982. Verhoorn stond ook bekend om het organiseren van clinics. Hij was ook promotor van zowel nationale als internationale atletiekwedstrijden. Verhoorn organiseerde onder andere wedstrijden als de City-Pier-City Loop en hielp tienduizenden marathonlopers in hun voorbereidingen naar de marathon van New York.

In 1992 begeleidde Verhoorn koning Willem-Alexander in aanloop naar de marathon in new York. De toenmalige prins kwam binnen in een tijd van 4 uur, 32 minuten en 21 seconden.