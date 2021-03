Tientallen dode zeekoeten aangespoeld op strand Schiermonnikoog

Op het Noordzeestrand van Schiermonnikoog zijn tientallen dode zeekoeten aangespoeld. Onderzoek moet duidelijkheid geven over de doodsoorzaak.

De vogels zijn gevonden door de kooiker van het eiland, Teun Talsma. "Zodra de wind uit het noordwesten komt, spoelen ze aan. Je vraagt je af hoeveel er dan nog op zee drijven. En waar ze aan dood zijn gegaan", zegt hij tegen RTV Noord.

Talsma stelde wildopvang Faunavisie in het Groningse Westernieland op de hoogte. Eigenaar Pim Lollinga is verbaasd dat er in dit jaargetijde dode vogels aanspoelen. "Er spoelen wel vaker dode zeekoeten en andere vogels aan. Maar dat gebeurt normaal in het najaar. Dan wordt het water kouder en gaan de visjes die die vogels eten, dieper onder de oppervlakte zwemmen. Als die zeekoeten dan op de verkeerde plek zitten, dan krijgen ze te weinig voedsel en kunnen ze verhongeren."

De kadavers zijn naar het vasteland gebracht met de veerboot. Lollinga stuurt ze vervolgens naar de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, waar ze zullen worden onderzocht.

MSC Zoe

Twee jaar geleden spoelden duizenden dode zeekoeten aan op de Waddeneilanden. Sommige natuurbeschermers vermoedden toen een verband met de containerramp met de MSC Zoe, maar onderzoekers stelden later vast dat de vogels waren verhongerd.