'FieldLab-evenement Oranje tegen Letland niet in beton gieten'

Ze hoopt evenwel dat het project niet in beton is gegoten en dat er bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de coronacijfers op dat moment.

Epidemiologe Patricia Bruijning is een groot voorstander van het FieldLab-experiment waarbij tijdens het WK-kwalificatieduel Nederland-Letland 5.000 toeschouwers worden toegelaten. "Het levert veel waardevolle kennis op over hoe we evenementen zo veilig mogelijk kunnen maken."

Bruijning, werkzaam aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, signaleert de afgelopen vijf dagen een significante stijging van het aantal coronagevallen. "Wanneer deze ontwikkeling zich de komende anderhalve week voortzet, zitten we rond 27 maart misschien wel tegen de 10.000 geïnfecteerde personen. Je kunt je afvragen of dat dan een geschikt moment is om dit FieldLab-experiment doorgang te laten vinden. We moeten mijns inziens te allen tijde flexibiliteit betrachten."

"Zorg dat er ook een ander scenario voorhanden is in geval de situatie voor 27 maart onverhoopt verandert", zo waarschuwt ze. "Als het aantal positieve coronagevallen de komende anderhalve week uit de hand loopt en de zorg daarmee opnieuw onder druk komt te staan, lijkt dat me niét het juiste moment om te gaan experimenteren met duizenden mensen op de tribunes van de Johan Cruijff Arena."

Bruijning noemt het 'nuttig met oog op de toekomst' om de wedstrijd van Oranje op dergelijke schaal te organiseren. Dat er in Amsterdam gebruik wordt gemaakt van toegangstesten en de CoronaCheck App is in haar optiek niet meer dan logisch. "Daarmee bouw je geen absolute veiligheid in. Maar je reduceert de kans dat er in het stadion besmettingen plaats vinden met zo'n tachtig procent."

In navolging van de eerdere FieldLab-experimenten tijdens NEC-De Graafschap en Almere City FC-Cambuur zal het publiek tijdens Nederland-Letland opnieuw worden ingedeeld in bubbels. De grootte van de groepen zal ditmaal variëren van 650 tot 1.000 personen.

"Ik wil niet degene zijn die ook dit feestje gaat verpesten", stelt Bruijning nadrukkelijk. "Ik denk graag in oplossingen en niet in problemen. Mijn advies aan de organisatoren luidt alleen wel: neemt de epidemiologische situatie in ons land mee bij de uiteindelijke beslissing of die 5.000 toeschouwers straks daadwerkelijk worden toegelaten in het stadion."

Eerder deze week maakte UEFA-voorzitter Alexander Ceferin bekend dat het geen optie is dat het EK voetbal plaatsvindt voor lege tribunes. Als het aan de preses ligt, wordt in de stadions zo'n 25% van de capaciteit gebruikt. De Johan Cruijff Arena biedt plaats aan 55.000 toeschouwers.

Het zou Bruijnings voorkeur hebben wanneer de aanwezige fans na de wedstrijd tegen Letland opnieuw getest worden. "Op die manier kunnen we onderzoeken of een voetbalwedstrijd in deze vorm een potentieel super spread event is of niet."

Van 11 juni tot en met 11 juli wordt het toernooi in twaalf verschillende landen afgewerkt. De Europese voetbalbond heeft wedstrijden gepland in Amsterdam, Bilbao, Kopenhagen, Glasgow, Dublin, Boekarest, Boedapest, Sint-Petersburg, Rome, München, Bakoe en Londen.

Reisbewegingen

Over de mogelijkheid dat er publiek wordt toegelaten tijdens de EK-duels is Bruijning optimistisch gestemd. "Er zullen tegen die tijd meer mensen in Europa gevaccineerd zijn, al zal dat per land nog flink kunnen verschillen. De verwachting is dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames fors zal zijn afgenomen. Maar het is moeilijk voor te stellen dat we straks met echt volle tribunes. Je moet ook rekening houden met alle extra reisbewegingen van supporters. En dan heb ik het nog niet eens over de feesten buiten de stadions die een EK voetbal met zich meebrengt."

Een EK voetbal met publiek is in Bruijnings optiek mogelijk. Maar: met mate. "Je kan bijvoorbeeld denken aan stadions die gevuld zijn met 5.000 mensen, zoals eind maart in de Johan Cruijff Arena het geval is. Inclusief alle voorzorgsmaatregelen die straks ook in Amsterdam worden getroffen."