'Dader aanslagen op spa's Atlanta had waarschijnlijk geen racistisch motief'

De 21-jarige man die ervan wordt verdacht afgelopen nacht in drie massagesalons in en bij de Amerikaanse stad Atlanta acht mensen heeft doodgeschoten, handelde waarschijnlijk niet vanuit een racistisch motief, zeggen de autoriteiten. De man zou last hebben van een seksverslaving.

Gistermiddag (lokale tijd) opende een man het vuur op drie verschillende massagesalons. Daarbij vielen acht doden. De meeste slachtoffers hadden een Aziatische achtergrond.

De autoriteiten vermoedden daarom dat de vermoedelijke dader een racistisch motief had. Maar uit de eerste verhoren blijkt nu dat hij waarschijnlijk handelde uit problemen rondom zijn seksverslaving. De man zou de spa's eerder al hebben bezocht. Ook had hij plannen om in Florida de porno-industrie aan te vallen. Wat hij daar precies wilde doen is onduidelijk.

Dit vertelden ooggetuigen over de aanslagen: