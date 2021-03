Pieters brengt Nokere Koerse op haar naam, Robeet wint bij de mannen

Het was pas de tweede editie van de vrouwenkoers in Nokere. De eerste, in 2019, werd eveneens een prooi voor een Nederlandse: Lorena Wiebes die nu als vijfde finishte.

Niet veel later sloten Pieters en de Duitse Lisa Klein aan. Achter de drie was het peloton in stukken gebroken, wat de achtervolging bemoeilijkte. Het gat slonk tot tien tellen, maar toen was de koek op bij de achtervolgers.

Bij de mannen, die aan de 75ste editie van Nokere Koerse toe waren, ging de overwinning naar de Belg Ludovic Robeet. Hij slaagde er op twee kilometer van de meet in de Fransman Damien Gaudin uit het wiel te rijden.

Robeet en Gaudin maakten lang deel uit van een kopgroep van acht renners en bleven als laatsten over. De 26-jarige Robeet wenste het echter niet op een sprint-à-deux te laten aankomen. Gaudin finshte op drie seconden van de renner van Bingoal-Wallonie Bruxelles.

Regen en wind

De semi-klassieker over 195 kilometer was in de eerste uren een slijtageslag door de regen, wind en kasseien. Toch trotseerden acht man de elementen. Toen in het laatste koersuur - het was inmiddels droog geworden - het uitgedunde peloton de kopgroep naderde, kozen Robeet en Gaudin op een van de kasseistroken het hazepad.

Achter het duo kwam de jacht matig op gang en nadat Robeet medevluchter Gaudin gelost had, viel hij niet stil op de steentjes van de Nokereberg (500 meter á 5%) waar de finishlijn getrokken was.

De Italiaan Luca Mozzato eindigde als derde in de wedstrijd in en rond Nokere die vorig jaar niet door kon gaan vanwege de coronacrisis. De twee jaar daarvoor was er een Nederlandse winnaar: Cees Bol in 2019 en Fabio Jakobsen in 2018.