Na twintig jaar bergt Reichelt zijn ski's op

Skiër Hannes Reichelt zet een punt achter zijn carrière. De Oostenrijker zegt na twintig jaar niet meer tot het uiterste te kunnen gaan in wedstrijden. De 40-jarige Reichelt greep op de WK van 2015 de wereldtitel op de Super G.

Op die discipline had hij in 2008 al de wereldbeker veroverd en in 2011 zilver op de WK. In 305 WB-wedstrijden stond hij 44 keer op het podium, waarvan 13 keer op de hoogste trede.

Zware knieblessure

Reichelt liep eind 2019 in Bormio een zware knieblessure op. Hij keerde dit seizoen in december terug, kwam elf keer in actie in WB-wedstrijden, maar kwam niet in de buurt van het podium. Zijn beste prestatie was een zestiende plaats.