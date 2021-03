Ajax reist met herstelde Blind af naar Bern voor duel met Young Boys

Daley Blind - Pro Shots

Daley Blind keert voor het Europa League-duel met Young Boys terug in de selectie van Ajax. De ervaren verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, is in het vliegtuig gestapt voor de reis naar het Zwitserse Bern. De 31-jarige Blind is hersteld van een knieblessure en moest vier wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Afgelopen maandag bood hij Ajax nog zekerheid voor de toekomst door een verbeterd contract te tekenen tot de zomer van 2023.

De wedstrijd Young Boys-Ajax begint donderdag om 21.00 uur is live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.