'Ongekende seismische gebeurtenis' in IJsland: 50.000 aardschokken in drie weken

Met 130 vulkanen op hun eiland en de bijbehorende seismische activiteit zijn de IJslanders wel wat aardbevingen gewend. Maar zo erg als de afgelopen weken hebben ze het niet eerder meegemaakt, beamen ook vulkaandeskundigen.

Op het schiereiland Reykanes werden in de afgelopen drie weken zo'n 50.000 aardschokken gemeten. Ter vergelijking: vorig jaar werden daar over het gehele jaar 40.000 schokken gevoeld.

Deskundigen spreken van een "ongekende seismische gebeurtenis" die mogelijk het voorteken is van een grote vulkaanuitbarsting. "In meerdere gevallen hadden de bevingen een kracht van boven de 5. Ik kan me niet herinneren dat we een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt", zegt een lokale expert. Ook de autoriteiten waarschuwden begin deze maand al voor het risico op een vulkaanuitbarsting.

Inwoners missen nachtrust

"Het is alsof ik voortdurend over een wankele hangbrug loop", zegt Rannveig Gudmundsdottir tegen persbureau Reuters. Zij woont in het visserdorp Grindavik, waar de bevingen het hevigst zijn. "Ik ben niet bang, ik ben alleen moe."

"Je went er niet aan. Wat ik het meest mis, is een goede nachtrust. Je wordt bijna elke nacht wakker. Soms omdat je het trillen voelde, soms als het voorbij is", zegt gemeenteraadsvoorzitter Bergur Brynjar Álfþórsson in een lokale krant.