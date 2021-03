Stage moeilijk te vinden voor mbo-student, dus richt ROC fictieve bedrijven op

Duizenden mbo-studenten konden afgelopen jaar geen stage lopen vanwege het coronavirus. Om verdere vertraging te voorkomen en studenten toch praktijkervaring op te laten doen, heeft het ROC Nijmegen een aantal alternatieven bedacht.

Zoals werken bij een fictief bedrijf. "We werkten al wel eens eerder met zogenoemde practice enterprises, maar studenten kunnen het nu ook inzetten om punten te krijgen voor praktijkervaring", zegt een woordvoerder. "Zo lopen ze niet nog meer vertraging op." Ook zijn er projecten waarbij echte werksituaties worden nagebootst. "Daar worden bijvoorbeeld ook acteurs voor ingezet."

Het idee is dat dit soort oplossingen ook na de coronacrisis kunnen worden ingezet als er een tekort is aan stageplekken. "Het is in sommige sectoren een blijvend probleem."

Webwinkel

Een groep studenten werkt tijdelijk bij het fictieve bedrijf Urban Studio's, een webwinkel met woonartikelen. "Het idee is dat ze meelopen in de webwinkel en alle afdelingen doorlopen", zegt docent Inge te Kaat tegen Omroep Gelderland. Ze begeleidt de studenten bij hun 'stage'.

Jarick van der Kleijn is een van de studenten die meedoen aan het project. "Ik had een stage gevonden en vanwege de coronamaatregelen werd die eerst uitgesteld. Uiteindelijk heeft het bedrijf afgehaakt en verviel mijn stage." Hij is blij dat hij nu alsnog werkervaring op kan doen en zijn punten kan halen.

Meerdere afdelingen

De studenten zijn elkaars collega's en werken om en om op verschillende afdelingen. Hoewel deze studenten een financiële opleiding volgen, doen ze daardoor ook ervaring op met andere vakken, zoals het ontwikkelen van een website en vormgeving.

Student Izaell Mercera zegt dat het hem wel bevalt om niet alleen administratieve vaardigheden te leren. Hij heeft ook interesse in ontwerpen. "Het logo is te simpel naar mijn mening. Het trekt niet echt de aandacht, dat is niet goed voor het bedrijf. Ik ga eraan werken, overuren draaien vanmiddag."