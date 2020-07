100-jarige 'Captain Tom' geridderd om inzameling miljoenen voor strijd tegen corona

De Britse oud-kapitein Tom Moore is op Windsor Castle door de Britse koningin Elizabeth tot ridder geslagen. De 100-jarige veteraan werd een nationale held in Groot-Brittannië toen hij door honderd rondjes te lopen 33 miljoen pond inzamelde voor de bestrijding van het coronavirus.

Normaal gesproken moet iemand die wordt geridderd knielen, maar Moore hoefde dat niet vanwege zijn hoge leeftijd. Koningin Elizabeth ridderde hem door hem op beide schouders te tikken met het zwaard van haar vader, George VI. Nu luidt Moores officiële titel 'Sir Tom'.

Moore verwierf in april wereldfaam door honderd rondjes in zijn tuin te lopen. Het oorspronkelijke doel was 1000 pond binnenhalen voor de Britse National Health Service (NHS), maar door de enorme media-aandacht liep het bedrag al snel in de miljoenen.

