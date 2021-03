Samsung stelt nieuwe telefoon mogelijk uit door chiptekort

Samsung voegt zich in de rij van bedrijven die zeggen problemen te krijgen door het chiptekort. Koh Dong-jin, een van de ceo's van het bedrijf, zei tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst dat het bedrijf zelfs overweegt de introductie van een nieuwe telefoon uit te stellen. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Nadat vorig jaar eerst de vraag naar en de productie van chips door de pandemie was teruggelopen, is er nu een tekort ontstaan doordat de vraag naar elektronica juist hard is aangetrokken.

De chips zijn nodig voor een breed scala aan producten, van auto's tot spelcomputers en smartphones. Eerder waarschuwde Samsung al dat het tekort voor problemen kon zorgen bij het maken van mobieltjes.

Dure beslissing

Koh verwacht dat het bedrijf komend kwartaal last gaat krijgen van het tekort. Samsung overweegt zelfs de introductie van een nieuwe versie van een van zijn best verkopende smartphones, de Galaxy Note, dit jaar over te slaan.

Of dat direct en alleen het gevolg is van het chiptekort, zegt de topman niet volgens Bloomberg. Het uitstel zou gericht zijn op 'het stroomlijnen van de rij aan producten'.

Het uitstellen van de telefoon zal geen besluit zijn dat Samsung lichtvaardig neemt. De Note-modellen zijn de laatste jaren goed voor ongeveer 5 procent van de eigen smartphone verkopen, schrijft het financiële persbureau. Maar het toestel maakt een veel groter deel van Samsungs omzet uit, omdat de Note een van de duurste toestellen is van het bedrijf.

Auto's en spelcomputers

Samsung is niet het enige bedrijf dat worstelt met het chiptekort. Eerder gaven ook Apple, Sony, Ford, Volkswagen en Toyota aan dat ze hierdoor problemen ondervinden bij de productie van elektronica en voertuigen.

"Het evenwicht tussen aanbod van en vraag naar chips in de IT-sector is wereldwijd serieus verstoord", aldus Koh. Hij zegt dat iedereen hard werkt om het tekort op te lossen. Hoelang het nog gaat duren, is niet duidelijk. "Het is moeilijk te zeggen wanneer het tekort 100 procent is opgelost."