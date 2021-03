Laatste wereldbeker afdaling afgelast, Feuz en Goggia zeker van eindzege

De laatste wereldbekers afdaling van het skiseizoen zijn afgelast. Vanwege de aanhoudende sneeuwval in het Zwitserse Lenzerheide is er zowel bij de mannen als de vrouwen geen wedstrijd mogelijk.

Daardoor zijn de Zwitster Beat Feuz en de Italiaanse Sofia Goggia zeker van de eindzege in de wereldbeker op het onderdeel afdaling. Feuz, die de kristallen bokaal voor de vierde keer op rij wint, behoudt een voorsprong van 68 punten op de Oostenrijker Matthias Mayer.

Goggia was in het begin van het seizoen oppermachtig op de afdaling, maar liep eind januari een zware knieblessure op. In Lenzerheide wilde ze haar comeback maken om haar geslonken voorsprong te verdedigen. Dat is nu niet meer nodig.

De strijd om de algemene wereldbeker is nog niet beslist. De Fransman Alexis Pinturault en de Slowaakse Petra Vlhova leiden in het klassement van de allrounders, zij worden op de voet gevolgd door de Zwitsers Marco Odermatt en Lara Gut-Behrami.