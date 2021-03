Basketballer James wordt mede-eigenaar van honkbalclub Boston Red Sox

LeBron James is de superster in het huidige Amerikaanse basketbal (NBA), maar de speler van Los Angeles Lakers begeeft zich binnenkort ook in de Amerikaanse honkbalcompetitie. James wordt namelijk mede-eigenaar van honkbalclub Boston Red Sox. Hij investeert zijn geld in de Fenway Sports Group, de huidige eigenaar van de honkbalclub.

De investering van de 36-jarige James is opvallend. Lang heeft hij namelijk gezegd fan te zijn van New York Yankees, de eeuwige rivaal van de club uit Boston.

Liverpool

James, wiens vermogen wordt geschat op een miljard dollar, is ook al voor twee procent eigenaar van de Engelse voetbalclub Liverpool. Ook hier is de Fenway Sports Group de eigenaar.

James heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit ook een basketbalteam uit de NBA te willen kopen. Echter, zo lang hij zelf actief is in die competitie is dat onmogelijk.

"Het is een droom van mij", aldus James. "Ik kan zoveel aan het spelletje geven en weet wat er nodig is om te winnen. Ook weet ik hoe ik een business run. Ik wil zo snel als mogelijk een team kopen."