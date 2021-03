Daags na ontslag De Koning presenteert VVV Luhukay als nieuwe trainer

Jos Luhukay is de nieuwe trainer van VVV-Venlo. De oud-speler (57) van de Venlonaren moet de club dit seizoen in de eredivisie houden, nadat onder leiding van de dinsdag ontslagen Hans de Koning de laatste de laatste zeven competitieduels werden verloren.

Toen Luhukay zelf nog in Venlo voetbalde, speelde hij samen met huidig technisch manager Stan Valckx nacompetitie om Europees voetbal. Nu staat de club een punt boven de degradatiezone.

"Ik heb VVV altijd in mijn achterhoofd gehouden. Dat tijdstip kwam nu wat eerder dan gedacht", zei Lukuhay, die een contract tekende tot het eind van het seizoen met de intentie om die verbintenis met een jaar te verlengen. Luhukay was namelijk al in beeld om vanaf volgend seizoen hoofdtrainer te worden.

Geboren Venlonaar Luhukay is al 21 jaar coach, maar werkte nog nooit in Nederland. Hij deed ervaring op in de Bundesliga, bij 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC. Ook werkte hij bij verschillende clubs in de lagere divisies van het Duitse en Engelse voetbal.

Tijdje zonder club

Na zijn vertrek bij FC St. Pauli vorige zomer, waar zijn doorlopende contract na goed overleg werd ontbonden, zat hij al een tijdje zonder club. Met Gladbach en Hertha werd hij kampioen op het tweede niveau van Duitsland, maar bij de tweede club van Hamburg kon hij de ambities geen vorm geven.

Luhukay voetbalde wel het grootste gedeelte van zijn carrière in Nederland. Voor VVV dus, maar ook voor RKC Waalwijk en het inmiddels opgeheven SVV.