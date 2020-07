Duitse politie pakt 'Wald-Rambo' op, neemt vijf wapens in beslag

De 31-jarige Rausch, die de bijnaam 'Wald-Rambo' kreeg van Duitse media, verschool zich in de struiken in het Zwarte Woud. De politie heeft na tips van twee getuigen speurhonden en speciale eenheden ingezet.

"Hij had de wapens op de grond voor zich liggen en op schoot een bijl", zegt een woordvoerder van de politie in een persconferentie. Ook lag er een brief, vermoedelijk een afscheidsbrief, maar dat wordt nader onderzocht. Een agent van het arrestatieteam heeft een lichte snijwond opgelopen door de bijl.

Zwarte Woud

Het is niet duidelijk of Rausch zich heeft verzet bij de arrestatie. Morgen komt hij voor de rechter, die beslist of hij langer vast blijft zitten. Ook wordt gekeken of de man meer strafbare feiten dan die van zondag heeft gepleegd.

'Wald-Rambo' werd sinds zondag gezocht door een grote politiemacht. Hij had met een pistool vier agenten ontwapend nabij een blokhut waar hij illegaal verbleef, nadat de politie was gewaarschuwd voor een man met een boog. Daarna sloeg hij op de vlucht, het Zwarte Woud in.

In de afgelopen vijf dagen heeft de politie met man en macht het Zwarte Woud, in het zuidwesten van Duitsland, afgezocht. Op maandag waren 440 agenten naar Rausch op zoek, waarbij speciale eenheden, honden, helikopters en thermische camera's werden ingezet.