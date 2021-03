Griekspoor naar tweede ronde Acapulco na tweede zege op Kudla in twee dagen

Tallon Griekspoor heeft tijdens het ATP-toernooi van Acapulco voor de tweede keer in twee dagen van Denis Kudla gewonnen: 7-6 (4), 4-6, 6-3. Hierdoor mag hij zich vanaf volgende week weer de beste Nederlandse tennisser noemen bij de mannen.

Griekspoor versloeg de Amerikaan in de Mexciaanse badplaats ook al in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Door de afmelding van Kevin Anderson werd Kudla als 'lucky loser' tot het hoofdtoernooi toegelaten, waarin hij dus opnieuw de Nederlander trof.

De tweede zege op Kudla kwam een stuk moeizamer tot stand dan de eerste, maar in een partij van tweeënhalf uur trok de Haarlemmer wel weer opnieuw aan het langste eind. Vooral de eerste service van Kudla haperde in de derde set, waarna Griekspoor het verschil maakte door zijn eerste en enige breakpoint te benutten.

Griekspoor passeert Van de Zandschulp

Griekspoor, die maandag op de wereldranglijst Botic van de Zandschulp weer passeert, serveerde zelf sterk en besliste een eerste set zonder breekkansen via de tiebreak (7-4). In de tweede set leverde Griekspoor meteen zijn servicegame in. En dat deed hij nog een keer meteen nadat hij Kudla had teruggebroken.

In de tweede ronde treft Griekspoor een speler van een heel ander kaliber dan Kudla, de nummer 123 op de wereldranglijst. De als achtste geplaatste Noor Casper Ruud (ATP-25), die in de eerste ronde geen enkele moeite had met Daniel Elahi Galan, is zijn volgende tegenstander.