Stembureaus geopend, eerste kiezers vullen stembiljet in

In een archeologisch museum in Castricum ging een stembureau zelfs om middernacht al open. Voor de mensen die kwamen stemmen was dat vanwege de avondklok extra bijzonder:

Naar schatting 13,2 miljoen mensen zijn deze verkiezingen kiesgerechtigd. Onder hen zijn zo'n 810.000 jongeren die voor het eerst mogen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Sommige stembureaus bevinden zich op bijzondere locaties. Zo kunnen kiezers in Den Haag terecht in het Kunstmuseum en in Amsterdam kan worden gestemd in het Van Gogh Museum. In Arnhem dient de voormalige Koepelgevangenis als stembureau.

Voor alle stembureaus gelden dit jaar speciale maatregelen in verband met corona. Potloden, stemhokjes en tafels worden regelmatig schoongemaakt. Ook zijn er schermen geplaatst tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.

Briefstemmen

Kiesgerechtigde 70-plussers mochten al eerder per brief stemmen. Dat zijn ruim 2,4 miljoen mensen. Zij, en andere mensen uit een risicogroep, konden gisteren en maandag ook al bij een deel van de stembureaus terecht. Gemeenten kunnen in de loop van de middag beginnen met het tellen van die stemmen.

Maandag bleek dat veel poststemmen ongeldig waren omdat kiezers moeite hebben met de nieuwe stemmethode: sommige kiezers hadden het stembiljet en de stempas in dezelfde envelop gedaan, terwijl dat niet de bedoeling is. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken paste daarop de stemprocedure aan waardoor stemmen die niet helemaal volgens de regels zijn opgestuurd onder bepaalde voorwaarden toch worden meegeteld.