Geschatte opkomst Tweede Kamerverkiezingen naar 49 procent

Bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft naar schatting inmiddels 49 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Dat percentage werd om 15.45 uur bereikt, meldt onderzoeksbureau Ipsos.

Het cijfer ligt hoger dan bij de verkiezingen van 2017, toen om 15.45 uur 43 procent had gestemd. Het verschil kan worden verklaard door het aantal kiezers dat dit jaar vanwege de coronamaatregelen al gisteren, maandag of per post heeft gestemd. Daarom is een vergelijking lastig te maken, stelt Ipsos.

Gisteravond lag de geschatte opkomst op basis van maandag en dinsdag op 12 procent. Daarbij zijn nu de geschatte opkomst van vandaag tot nu toe (30 procent) en die van de briefstemmers (7 procent) opgeteld.

Het is de verwachting dat ongeveer net zoveel Nederlanders gaan stemmen als vier jaar geleden. In een peiling van I&O Research gaf 79 procent van de ondervraagden aan zeker naar de stembus te gaan, 13 procent zegt dat waarschijnlijk te doen. In 2017 bracht 82 procent van de kiesgerechtigden een stem uit.

9000 stemlokalen

Op de derde en laatste dag van de Tweede Kamerverkiezingen gingen vanochtend de meeste stemlokalen om 07.30 uur open. Tot 21.00 uur kan er op zo'n 9000 plekken worden gestemd.

Op sommige plekken gelden andere openingstijden. Zo kon er bij het stembureau op station Nijmegen al om 05.15 uur een stem worden uitgebracht. Een tiental kiezers stond daar klaar om te stemmen.

In een archeologisch museum in Castricum ging een stembureau zelfs om middernacht al open. Voor de mensen die kwamen stemmen was dat vanwege de avondklok extra bijzonder: