Trump spoort aanhang weer aan om prik te halen • 'Ondanks corona geen aandacht voor sport in campagne'

Bestuurders uit de sportwereld vinden dat politici in de verkiezingscampagne te weinig aandacht hebben voor de rol van de sport in de samenleving, zeker in coronatijd. Sportkoepel NOC*NSF stelde vorig jaar zomer al vast dat de sportdeelname van kinderen door de coronacrisis was gehalveerd en dat een derde van de volwassenen was gestopt met sporten. Bijna een jaar later is Nederland miljoenen kilo's aangekomen.

Toch heeft algemeen directeur Gerard Dielessen met een vergrootglas moeten zoeken naar de standpunten van de partijen over sport. "Nederland is tot stilstand gekomen en als je daar niets aan doet, krijg je uiteindelijk de rekening drie keer gepresenteerd aan de kant van de gezondheid. Dat zou je toch niet moeten willen."

"Er zijn blijkbaar heel weinig politici die het nu aandurven om sport tot een strijdpunt te maken", zegt Joop Alberda, technisch directeur van volleybalbond Nevobo. "Dat vind ik heel zorgwekkend. We krijgen in deze pandemie aan alle kanten het bewijs dat sport naast vaccineren het gratis medicijn is om een immune samenleving te creëren."

Ook Frank van Eekeren, lector Impact of Sport aan de Haagse Hogeschool, verbaast zich over de kleine rol van sport in de politieke campagnes. Hij begrijpt dat het thema sport niet op dezelfde hoogte staat als de thema's klimaat, onderwijs en de coronacrisis. "Maar het is wel een van die knoppen waar je aan kan draaien om de samenleving er weer bovenop te krijgen."

NOC*NSF: sportdeelname kinderen fors gedaald vanwege coronacrisis

Miljoenen coronakilo's erbij, maar over sport hoor je de politiek nauwelijks