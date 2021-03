Mogelijk 4 besmettingen bij proefconcert André Hazes • 5000 kaarten testwedstrijd Oranje uitverkocht

De gezondheidszorg in Brazilië maakt door de coronapandemie zijn diepste crisis ooit door, zegt het Braziliaanse zorginstituut Fiocruz. Gisteren werden 2841 coronadoden geteld, het hoogste aantal op een dag. In 24 van de 26 deelstaten en de hoofdstad Brasilia is 80 procent of meer van de IC-bedden bezet. In de zuidelijkste deelstaat Rio Grande do Sul is volgens de BBC geen enkel IC-bed meer beschikbaar.

Op de VS na kwamen nergens zo veel mensen om het leven door het coronavirus als in Brazilië: ruim 282.000. Het land begon in januari met vaccineren, maar het einde van de gezondheidscrisis is nog niet in zicht. De verwachting is dat het aantal coronadoden binnenkort de 3000 op een dag passeert.

Vandaag wordt een nieuwe minister van Volksgezondheid beëdigd, de derde die na het uitbreken van de pandemie aantrad. De gezondheidsautoriteiten in de deelstaat Sao Paulo en anderen deskundigen hebben hem gevraagd een nationale lockdown af te kondigen, maar president Bolsonaro wil daar niet aan. Voor hem telt de economische schade die een lockdown aanricht zwaarder dan de schade die het virus nu veroorzaakt.