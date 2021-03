Duitsers onderzoeken verband hersentrombose en AstraZeneca-prik • Trump tegen aanhang: haal prik

In Duitsland hebben zes vrouwen en een man bloedproppen in de hersenen gekregen en een tekort aan bloedplaatjes opgelopen, nadat ze met het AstraZeneca-vaccin waren ingeënt. Dat gebeurde tussen vier en zestien dagen nadat ze waren gevaccineerd. De slachtoffers waren tussen de 20 en 50 jaar oud. Drie van hen zijn aan de gevolgen overleden, blijkt uit gegevens die het Paul Ehrlich-Instituut (PEI), de Duitse geneesmiddelenautoriteit, heeft bekendgemaakt.

In Duitsland zijn 1,5 tot 1,6 miljoen mensen met het AstraZeneca-vaccin ingeënt. Dat had volgens het PEI hooguit één trombosegeval moeten opleveren. Nu het er zeven zijn, is het volgens het PEI "niet onplausibel" dat er een verband is tussen het krijgen van een 'hersentrombose' en de AstraZeneca-prik. Of het verband er werkelijk is, wordt nu onderzocht, zegt het PEI op een Duitse apothekerssite.

In meerdere Europese landen is het inenten met het AstraZeneca-vaccin uit voorzorg stopgezet, nadat gezondheidsautoriteiten in Denemarken en Noorwegen hadden vastgesteld dat mensen die met het vaccin waren ingeënt last kregen van bloedproppen. Ook in Nederland is het vaccineren stopgezet, voorlopig tot 28 maart.

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA zegt dat er tot nu toe geen aanwijzing is dat de bloedproppen door het vaccin zijn veroorzaakt en adviseert de lidstaten om door te gaan met vaccineren. Het EMA stelt zelf ook een onderzoek in en neemt de informatie uit Duitsland daarin mee. Morgen geeft het EMA een persconferentie.