Wekdienst 17/3: Naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen

Goedemorgen! Vandaag gaan alle stembureaus open voor de Tweede Kamerverkiezingen. En in Frankrijk begint een nieuw proces tegen voormalig president Sarkozy.

Wat wordt het weer op deze verkiezingsdag? Vandaag is het tamelijk bewolkt. Eerst valt lokaal een bui, vanmiddag valt op veel plaatsen enige tijd regen. De maxima liggen rond 7 graden en er waait een matige noordenwind. De komende dagen blijft een bui mogelijk, vanaf vrijdag wordt het grotendeels droog. De nachten worden wel wat kouder.

En dan nog even dit:

Windmolens en drones kunnen in de toekomst mogelijk stiller worden dankzij een onderzoek van de TU Eindhoven. Daarvoor werd het vleugelgeluid van kolibries gemeten. Kolibries kunnen 'stil' in de lucht hangen. Door te bestuderen hoe de vogels dat doen, hopen de onderzoekers manieren te vinden om vliegende of bewegende apparaten stiller te maken.

Voor het onderzoek zijn 12 hogesnelheidscamera's, 2175 microfoons en 6 kolibries ingezet.

Bekijk hoe de onderzoekers te werk gingen: