Nieuw-Zeeland grijpt America's Cup dankzij onbedreigde zege in tiende race

Titelverdediger Nieuw-Zeeland is voor de vierde keer winnaar geworden van de America's Cup. De boot met de Nederlander Carlo Huisman aan boord versloeg de Italiaanse uitdager Luna Rossa met 7-3.

Eerder al won Nieuw-Zeeland 'The Auld Mug' in 1995, 2000 en 2017. Italië greep op zijn beurt voor de derde keer naast de oudste sportprijs ter wereld, die voor de 36ste keer werd uitgereikt.

Tot twee keer toe werd de tiende race van de prestigieuze zeilwedstrijd uitgesteld, omdat de wind net als in de voorgaande dagen niet gunstig stond. Toen de boten eenmaal van start mochten, had Nieuw-Zeeland het beslissende gaatje echter snel geslagen. De winnaar hield uiteindelijk een voorsprong van 46 seconden over.

Ook al leek niets de laatste dagen een eindzege van Nieuw-Zeeland meer in de weg te staan, ze zullen daar nooit meer te vroeg juichen. In 2013 was het team nog maar een zege van de overwinning af, maar boog Team USA de stand van 1-8 om naar een sensationele 9-8.

Daags voor de beslissende race spraken we al met bemanningslid Carlo Huisman: