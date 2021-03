Exitpolls, prognoses en getelde stemmen: zo brengt de NOS de verkiezingsuitslagen

Stemmen - ANP

Vanavond, (avond)klokslag 21.00 uur. Dan sluiten de stembureaus en begint het tellen. In de loop van de avond en nacht zal steeds duidelijker worden wat de verkiezingsuitslag is, op basis van exitpolls en getelde stemmen. In deze drie stappen brengen we bij de NOS de verkiezingsuitslag. Eerst de exitpoll Precies om 21.00 uur brengen we op basis van onderzoeksbureau Ipsos een eerste exitpoll. Een exitpoll is nog geen uitslag, maar een peiling. Alleen is het geen peiling met de vraag wat mensen gáán stemmen, maar wat mensen daadwerkelijk gestemd hebben. Onderzoeksbureau Ipsos was maandag en dinsdag bij 25 stembureaus en staat vandaag bij 45 stembureaus verdeeld over het hele land. Door aan mensen die hun stem hebben uitgebracht te vragen wat ze hebben gestemd, heeft Ipsos over het algemeen een goed representatief beeld van de daadwerkelijke verkiezingsuitslag. Als aanvulling vraagt Ipsos ook online aan 5000 mensen wat ze hebben gestemd. Toch is het dit jaar anders dan anders. Er zijn 2,5 miljoen kiesgerechtigde 70-plussers in Nederland. Vanwege de coronapandemie mochten die per brief stemmen. Ipsos kan dus niet bij het stembureau aan die groep briefstemmers vragen wat ze gestemd hebben. Dat probeert Ipsos te ondervangen door op meer stembureaus dan normaal aanwezig te zijn en door een extra uitvoerig online onderzoek te verrichten.

Foutmarges groter Bij elke gewone peiling, exitpoll of prognose is er sprake een foutmarge. De uitslag kan voor een partij hoger of lager uitvallen dan gepeild. Vanwege het briefstemmen en de verdeling van het fysieke stemmen over meerdere dagen, is de foutmarge groter dan normaal. Waar in andere jaren het daadwerkelijke aantal zetels dat een partij behaalt meestal maximaal eentje scheelt met de exitpoll, zijn dat nu twee zetels. Blijkt bijvoorbeeld uit de exitpoll dat een partij 15 zetels haalt, dan kunnen dat er in de einduitslag ook 13 of 17 worden. Bij partijen met een laag zetelaantal zal die marge in de praktijk kleiner zijn. Een partij die in de exitpoll op twee zetels staat komt hoogstwaarschijnlijk niet op nul of vier zetels uit, maar kan wel op één of drie komen.