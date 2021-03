Verkiezingsblog: Exitpoll Ipsos: VVD grootste, gevolgd door D66 • Opkomst tot 21.00 uur 81 procent

In 25 gemeenten in Nederland is vanmorgen een stapel ongeadresseerde enveloppen bezorgd met daarin waarschijnlijk een stembiljet. De enveloppen, bedoeld voor het briefstemmen, waren niet volgens de regels verstuurd: 70-plussers hadden ze samen met hun stempas in een andere, wel geadresseerde retourenvelop moeten doen. Het was al bekend dat sommige ouderen per ongeluk de 'stembiljetenveloppen' hadden verstuurd in plaats van de geadresseerde retourenveloppen. PostNL schatte vorige week dat bij ongeveer 2,5 procent van de verstuurde briefstemmen geen adres op de envelop stond.

Die ongeadresseerde enveloppen zijn nu dus afgeleverd bij meerdere gemeenten in Nederland. Zij mogen de enveloppen vanmiddag openmaken. Als er inderdaad stembiljetten in zitten, worden ze naar de juiste gemeente doorgestuurd. Daar mogen ze worden meegeteld, doordat minister Ollongren gisteren de procedure voor het tellen van briefstemmen heeft aangepast. Er moet dan wel ook een stempas in de envelop zitten.