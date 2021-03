Verkiezingsblog: Tellen van briefstemmen begonnen • Rijen voor stembureaus

Verschillende stembureaus kampten vanochtend met opstartproblemen. Zo ging een locatie in Haarlem twee uur later open dan gepland, omdat de gemeente de verkeerde sleutel had meegegeven. Daardoor kon de gleuf van de stembus niet worden geopend. "We hebben zeker twintig mensen naar een andere locatie moeten verwijzen", zegt een medewerker tegen NH Nieuws.

De medewerkers van het bureau ontdekten de vergissing vanochtend rond 7.00 uur, toen ze de bus wilden legen. "Die legen we 's ochtends, zodat we zeker weten dat er bij aanvang van het stemmen geen stembiljetten in de bus zitten." Uiteindelijk kon de locatie om 9.30 uur open. Volgens een woordvoerder van de gemeente duurde het even om de juiste sleutel te vinden. "Heel vervelend natuurlijk."

Ook in Arnhem ging het niet overal van een leien dakje. Bij een locatie waren er 's ochtends nog geen stempotloden afgeleverd door een foutje van de gemeente. "Er had een doos met potloden klaar moeten staan maar die was er niet", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. Later zijn de potloden alsnog bezorgd. Wachtende stemmers is gevraagd om hun stem uit te brengen bij een van de stemlocaties in de buurt.

In Barendrecht gingen 20 van de 24 stembureaus later open dan gepland, omdat de registerlijst niet aanwezig was. Daarop staat iedereen aangekruist die de afgelopen dagen al gestemd heeft. Kiezers moesten daardoor weggestuurd worden bij stemlokalen, schrijft Rijnmond.