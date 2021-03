Verkiezingsblog: Rutte: ligt voor hand om naar D66 te kijken • Klaver: het is pijnlijk

Geert Wilders van de PVV had op meer gehoopt, maar is desalniettemin tevreden over de 17 zetels die zijn partij krijgt volgens de exitpolls van Ipsos in opdracht van de NOS. "We hadden liever meer gehad, maar dit is nog steeds een prachtig resultaat."

Wilders gaat ervan uit dat hij wederom in de oppositiebanken zal plaatsnemen. "Ik denk dat er geen ruimte voor ons is in de coalitie. Maar ook vanuit de oppositie zullen wij het stevige en forse PVV-geluid laten horen. Ik heb daar veel energie voor en veel zin in."

Ook feliciteerde de PVV-leider Rutte (VVD) en Kaag (D66) met hun verkiezingsoverwinning. "Ze hebben het goed gedaan. Maar ook Forum en die een miljoen kiezers die op de PVV hebben gestemd verdienen een felicitatie", aldus Wilders.