Verkiezingsblog: Eerste lijsttrekkers brengen stem uit • 2,2 miljoen kijkers voor slotdebat

D66-lijsttrekker Kaag heeft als eerste lijsttrekker vandaag haar stem uitgebracht. Ze deed dat op een stembureau in Den Haag. "Ik kies voor een nieuw iemand op de lijst en een vrouw", zei ze bij tv-programma Goedemorgen Nederland. "Ik hoop dat we vandaag heel veel stemmen binnen gaan halen. Het gaat ook echt ergens over. Het gaat over de toekomst van Nederland."

Over de discussie met PVV-leider Wilders gisteravond in het NOS-slotdebat zei ze nog: "Ik was heel erg boos. Het ging over mijn integriteit. Als je iemand een verrader noemt, dan is dat nogal wat."

Op basis van de laatste Peilingwijzer is Kaags partij met de PVV en het CDA verwikkeld in een strijd om de tweede plek. D66 staat, afgaande op de peilingen, op 17 tot 19 zetels.