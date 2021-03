Verkiezingsblog: De Jonge naar huis gestuurd vanwege verlopen paspoort • Slotdebat: 2,2 miljoen kijkers

Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) is bij een stembureau in Rotterdam weer naar huis gestuurd, omdat hij een ongeldig identiteitsbewijs bij zich had. "Zijn paspoort was verlopen, de gaten waren er al in gestampt", zegt de voorzitter van het stembureau bij de Kuip tegen Rijnmond.

De Jonge moest daarom weer naar huis om een geldig identiteitsbewijs op te halen. Een half uur later bracht de minister alsnog zijn stem uit. "We hebben die dingen in een bak liggen, het was nogal laat gisterenavond, ik heb de verkeerde gepakt", liet hij weten aan de regionale omroep.

De Jonge, die met de auto naar het stembureau was gereden, was overigens ook zijn rijbewijs vergeten, twittert een Rijnmond-verslaggever.