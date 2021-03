Verkiezingsblog: Stembureaus overal open • 70-plussers kunnen briefstemfout nog herstellen

Alle ongeveer 9200 stemlokalen zijn sinds 07.30 uur geopend voor de laatste dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Er kan tot 21.00 uur worden gestemd.

Volgens het het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er deze verkiezingen zo'n 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd. Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels, en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. Ook zijn er schermen geplaatst tussen kiezers en leden van de stembureaus.

Precies om 21.00 uur brengt de NOS op basis van onderzoeksbureau Ipsos een eerste exitpoll.

In een archeologisch museum in Castricum ging een stembureau om middernacht al open. Voor de mensen die kwamen stemmen was dat vanwege de avondklok extra bijzonder: