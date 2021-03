Miljoenen coronakilo's erbij, maar over sport hoor je de politiek nauwelijks

"Er zijn blijkbaar heel weinig politici die het nu aandurven om sport tot een strijdpunt te maken. Dat vind ik heel zorgwekkend", zegt Joop Alberda, technisch directeur van volleybalbond Nevobo. "We krijgen in deze pandemie aan alle kanten het bewijs dat sport naast vaccineren het gratis medicijn is om een immune samenleving te creëren."

Iedereen, ook de politiek, onderstreept ondertussen het belang van sport voor een gezonde samenleving. Maar in de campagnes om zetels te winnen, is sport niet of nauwelijks ter sprake gekomen.

Laten die 3,5 miljoen kijkers er nu net zoveel zijn als het aantal mensen dat sinds de uitbraak van het coronavirus veel minder is gaan sporten of helemaal niet meer sport. De sportsector - op topsporters en topsportcompetities na - zit al bijna een jaar op slot, ligt bijna uitgeteld op zijn gat.

"Gezamenlijk zijn we miljoenen coronakilo's aangekomen." Het waren een week voor de verkiezingen de onheilspellende woorden van demissionair premier Mark Rutte op de laatste persconferentie over de coronamaatregelen. Ruim 3,5 miljoen kijkers hoorden hem aan.

Wie de programma's van de coalitiepartijen uit 2017, van de vorige verkiezingen, en die van dit jaar naast elkaar legt, ziet dat er amper iets is veranderd. Terwijl dat niet geldt voor de tijd waarin we nu leven. Laat staan voor de problemen waarmee wordt gekampt, ook in de sportsector.

Dat er grotere vraagstukken op tafel liggen zoals het klimaat, het onderwijs en uiteraard het coronavirus, spreekt voor zich. Toch verbaast ook Frank van Eekeren, lector Impact of Sport aan de Haagse Hogeschool, zich over de kleine rol van sport in de politieke campagnes.

Bekijk hieronder de reacties van Gerard Dielessen en Joop Alberda over de aandacht voor sport in de politiek.

Ook Gerard Dielessen, algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF, heeft met een vergrootglas moeten zoeken naar de standpunten van de partijen over sport. "Nederland is tot stilstand gekomen en als je daar niets aan doet, krijg je uiteindelijk de rekening drie keer gepresenteerd aan de kant van de gezondheid. Dat zou je toch niet moeten willen."

Enkele partijen hebben de invloed van het coronavirus nog wel in het programma opgenomen, zij het summier. Teksten als 'de coronacrisis is een alarmbel' van D66 en 'de coronacrisis heeft ons duidelijk laten zien wat het belang van gezondheid, fitheid en weerbaarheid is' van de VVD konden er nog net bij.

En daar is ook Alberda erg benieuwd naar. Hij heeft hoogstpersoonlijk de noodzaak van sport en bewegen in Den Haag onder de aandacht gebracht. "Omdat we nu wel gezien hebben hoe cruciaal bewegen kan zijn voor een samenleving. Als het gaat om het 'ontzorgen' van de zorg bijvoorbeeld."

Toch wordt in de politieke arena van Den Haag wel gewerkt aan het thema. Vorig jaar zomer werd een motie van SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen unaniem aangenomen, waarin het kabinet werd verzocht een plan te maken om Nederland meer in beweging te krijgen. Dat plan moet er op 1 april dit jaar liggen.

Van Eekeren zoekt de verklaring in het feit dat de budgetten voor sport veelal op het bordje van de gemeenten liggen. "De begroting op rijksniveau is maar mondjesmaat. Je kunt je afvragen of die landelijke betrokkenheid zo laag moet blijven nu grote vraagstukken zich aandienen op het gebied van sport."

Als we denken dat we met 160 miljoen de sport overeind kunnen houden, maken we een hele grote fout.

Er zijn, zou je zeggen, inmiddels wel genoeg alarmbellen afgegaan en het belang van sport wordt dus ook wel onderstreept in Den Haag, maar toch prijkt het onderwerp niet bovenaan de to-do-lijstjes bij de politieke partijen.

"Een deel is te wijten aan politici, maar ook een deel aan de media. In debatten hoor ik er ook geen vragen over", zegt lector Van Eekeren. "Dat politici niet geïnteresseerd zijn in sport, daar geloof ik niks van. Iedereen is op een manier geïnteresseerd; ze zijn zelf actief of hun kinderen."

Regeerakkoord

Dielessen merkt op zijn beurt in gesprekken met politici dat het thema sport wel in hun hoofd zit. "Ik ga ervan uit dat we na de verkiezingen de sport een belangrijke plek kunnen laten krijgen in het regeerakkoord", zegt de directeur, die aan zijn laatste maanden bij NOC*NSF bezig is.