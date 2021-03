Acht mensen doodgeschoten in spa's Atlanta, verdachte aangehouden

Bij schietpartijen in twee spa's en een massagesalon in de Amerikaanse stad Atlanta en een voorstad zijn zeker acht doden gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden, een man van 21 jaar. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de incidenten.

Een van de schietpartijen vond plaats in Acworth, een voorstad ten noordwesten van Atlanta. Daar werden vijf mensen geraakt. Twee van hen overleden ter plaatse en twee anderen later in het ziekenhuis.

Ongeveer een uur later volgden de aanvallen op twee spa's aan weerszijden van een straat in het noordoosten van de stad. De politie zei een melding van een roofoverval op een van de salons te hebben gekregen. Daar aangekomen vonden ze drie doden. In de spa ertegenover viel één dode.

De 21-jarige verdachte werd 3,5 uur na het bloedbad opgepakt in Crisp County, zo'n 240 kilometer ten zuiden van Atlanta. Het gaat volgens CNN om de 21-jarige Robert Aaron Long uit de nabijgelegen plaats Woodstock. Wat het motief was voor de schietpartijen is niet duidelijk.