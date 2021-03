Acht mensen doodgeschoten in Atlanta, politie vermoedt racistisch motief

In drie massagesalons in en bij de Amerikaanse stad Atlanta zijn acht mensen doodgeschoten. De meeste slachtoffers zijn vrouwen met een Aziatische achtergrond.

Het eerste bloedbad was in Acworth, een voorstad ten noordwesten van Atlanta. Daar werden vijf mensen neergeschoten. Twee van hen overleden ter plaatse en twee anderen later in het ziekenhuis.

Ongeveer een uur later volgden aanslagen op twee massagesalons aan weerszijden van een straat in het noordoosten van de stad. De politie kreeg een melding van een roofoverval op een van de salons. Daar aangekomen troffen agenten drie doden aan. In de salon ertegenover vonden ze nog een dode.

Volgens de politie zijn zes van de acht slachtoffers vrouwen met een Aziatische achtergrond. De autoriteiten vermoeden daarom dat de dader een racistisch motief had.

De politie deelde deze foto van de verdachte na zijn arrestatie: