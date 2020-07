Rusland begint grote oefening met 150.000 militairen vlak bij Oekraïne

Het Russische leger begint met een oefening met 150.000 militairen in het zuidwesten van het land, kondigt defensieminister Sergej Sjojgoe aan volgens het Russische staatspersbureau Tass. De aankondiging komt onverwachts, omdat Moskou wil testen hoe snel het Russische leger kan reageren.

Behalve de militairen nemen er 26.000 wapensystemen, meer dan 400 vliegtuigen en ruim 100 oorlogsschepen deel aan de oefening. In het zuidwesten van het land zitten veel terroristen, zegt Sjojgoe. Ook wordt geoefend voor 'Kaukasus-2020', een grotere militaire oefening die gepland staat in september.

In het zuidwesten grenst Rusland aan Oekraïne. Daar heeft de Oekraïense defensieminister Taran vandaag ook een militaire oefening aangekondigd voor september. Hij hoopt dat de NAVO meedoet, zei hij in het parlement in Kiev.

De relatie tussen de twee landen is al jaren gespannen, zeker nadat Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim had geannexeerd en separatistische rebellen in Oost-Oekraïne steunt.