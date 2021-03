Nieuwe variant in Bretagne 'moeilijker te traceren', maar ook meer onderzoek nodig

In een ziekenhuis in Lannion, in het noordwesten van Bretagne, is een nieuwe coronavariant aangetroffen. Daar werden 79 gevallen getest. Bij acht testresultaten die eerst negatief uitpakten bleek het over een nog onbekende variant van het virus te gaan. Het RIVM heeft de 'Bretonse variant' in ons land nog niet waargenomen.

De onbekende variant werd ontdekt door genome sequencing, waarin het volledige genetische profiel van het virus in kaart wordt gebracht, meldt de Franse gezondheidsdienst vandaag. Bij verschillende patiënten bleek dat de variant gedetecteerd kon worden door dieper luchtwegonderzoek en bloedonderzoek. Bij onderzoek middels het traditionele neus- en keelonderzoek met wattenstaafjes bleef een positief testresultaat achterwege.

Daarbij geeft de gezondheidsdienst aan dat vooralsnog niet is aangetoond dat de Bretonse variant voor ernstiger ziekteverloop zorgt of besmettelijker is. Volgens epidemioloog Alma Tostmann van het Radbouw UMC is die conclusie behoorlijk voorbarig: "Dat kun je nog niet zeggen over acht gevallen. Daarbij is er nog veel onbekend over deze variant."

Genetische letters

Zo is ook niet duidelijk waarom de variant eerst onopgemerkt bleef. Om de aanwezigheid van een virus te vinden, kan een PCR-test gebruikt worden of een sneltest. Daar wordt dan naar targets gezocht, kleine specifieke stukjes van het virus waar men naar op zoek is.

Als er meer details over het virus nodig zijn, om erachter te komen wat voor variant het is, dan moet er gekeken worden naar de genetische sequentie van dat virus.

"Hoe meer je in detail naar virussen kijkt, hoe groter de kans dat je nieuwe varianten zult vinden. Echter of die nieuwe varianten ook nieuwe eigenschappen hebben is nog maar de vraag", zegt epidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe. "Meer detail is beter. Maar dat duurt langer en is ook duurder."