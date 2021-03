Real Madrid is Atalanta opnieuw de baas en bereikt kwartfinales Champions League

Real Madrid heeft zich zonder veel problemen ten koste van Atalanta geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Na de 1-0 zege in Bergamo won Real thuis in Madrid met 3-1 van de Italianen.

Atalanta, met Marten de Roon in de basis, begon fel aan het duel in het Estadio Alfredo Di Stéfano en had na drie minuten al een beste kans. Robin Gosens probeerde van dichtbij een voorzet van Luís Muriel binnen te glijden, maar zijn inzet miste kracht en keeper Thibaut Courtois kon redding brengen.

Na een kwartier nam Real het heft in handen en Atalanta kon aanvallend geen vuist meer maken. Real creëerde weinig kansen, maar na een klein half uur was het bijna raak na een mooie combinatie van Karim Benzema en Vinícius Júnior. Na ruim een half uur was het echt raak, dankzij geblunder van keeper Marco Sportiello.