Zorgeloze Champions League-avond voor Real Madrid en Manchester City

Het is afgelopen. Manchester City wint met 'maar' 2-0 van Borussia Mönchengladbach en gaat door naar de kwartfinales van de Champions League. City is geen moment in de problemen geweest.

Manchester City-Borussia Mönchengladbach 2-0 (2-0)

City moeiteloos door in Champions League, Ederson in illuster rijtje keepers