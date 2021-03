Peilingwijzer: VVD nog duidelijk grootste, D66 stijgt

Uit diverse peilingen blijkt dat het imago van D66-lijsttrekker Kaag de laatste weken gestegen is en dat van CDA-lijsttrekker Hoekstra juist is verslechterd. Deelnemers aan het Opiniepanel van EenVandaag vinden Kaag inmiddels een betere debater én premier dan Hoekstra.

Politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, wijst erop dat de uitslag voor sommige partijen nog sterk van de slotpeilingen kan verschillen. Bij de laatste verkiezingen kwam telkens minimaal één partij minstens vijf zetels hoger of lager uit dan in de Peilingwijzer. De vorige keer scoorde de VVD uiteindelijk zeven zetels hoger, en GroenLinks vier zetels lager dan in de laatste Peilingwijzer.

D66 is, afgaande op de peilingen, met de PVV en het CDA verwikkeld in een strijd om de tweede plek. Die partijen bleven afgelopen week stabiel. De PVV staat onveranderd op 18-20 zetels, het CDA op 16-18.

De drie bureaus waarvan de Peilingwijzer een gewogen gemiddelde biedt, Kantar , I&O Research en Ipsos/EenVandaag , kwamen vandaag alle drie met een laatste peiling. En bij alle drie is de trend dezelfde: de VVD loopt wat terug, D66 wint. Bij EenVandaag is die trend het sterkst: daar wint D66 in een week 5 zetels.

Een dag voor de verkiezingen is de VVD in de Peilingwijzer nog steeds veruit de grootste partij, maar de voorsprong loopt wel terug en D66 lijkt in opmars. De partij van lijsttrekker Sigrid Kaag staat nu op 17 tot 19 zetels, 3 zetels meer dan een week geleden, terwijl de partij van Mark Rutte op 34-36 staat, 2 zetels minder dan een week geleden.

De drie linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks liggen duidelijk achter bij de 'grote vier' en zijn verwikkeld in een onderlinge strijd over de vraag wie de grootste op links wordt. De PvdA staat nu op 11 tot 13 zetels, de SP op 10 tot 12 en GroenLinks op 9 tot 11. De partij van Jesse Klaver is in de Kamer de grootste van deze drie, en was lange tijd ook in de peilingen groter dan de PvdA en de SP, maar lijkt in een langzame glijvlucht naar beneden beland.

Forum weer iets omhoog

Na de linkse drie volgen de ChristenUnie met 5 tot 7 zetels, een score waarop deze partij al lang staat, en de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie beide met 4 tot 6. De partij van Thierry Baudet is langzaam weer wat omhoog geklommen uit het dal waarin ze eind vorig jaar was beland.

Achter deze drie volgen dan weer de SGP en Volt, met beide 2 tot 4 zetels. Daarmee lijkt het zeer waarschijnlijk geworden dat de pro-Europese partij voor het eerst in de Tweede Kamer komt.

Mogelijk vier nieuwe partijen, 50Plus in gevaar

Ook JA21 staat op de drempel van de Kamer, met 1 tot 3 zetels, waarmee deze partij gelijk opgaat met Denk.

Het is onzeker of 50Plus in de Kamer blijft, want de ouderenpartij staat nu op 0 tot 2 zetels, een significante daling ten opzichte van vorige week.

Nóg twee nieuwkomers maken kans op een Kamerzetel, namelijk de Boerenburgerbeweging (BBB), die nu op 0 tot 2 zetels staat, en BIJ1, de radicale gelijkwaardigheidspartij van Sylvana Simons, die vorige keer ook al een gooi naar een Kamerzetel deed, maar toen nog vergeefs. Nu staat ze op 0 tot 1 zetel.

Als al deze partijen de kiesdrempel halen, dan zouden we een Tweede Kamer met 17 partijen (waaronder vier nieuwkomers) krijgen, een absoluut record.