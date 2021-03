Taakstraf voor achtervolging die in beenamputatie dief eindigt

De rechtbank in Utrecht heeft een taakstraf van honderd uur opgelegd aan een 19-jarige man die in oktober vorig jaar het been van een destijds 17-jarige dief heeft gebroken door hem op zijn rug te springen.

Het tweetal viel als gevolg van de sprong van een trap op station Amersfoort, waarbij de straatrover zijn been zo ernstig brak dat dat geamputeerd moest worden. Van de taakstraf is twintig uur voorwaardelijk, schrijft RTV Utrecht.

"Ik hoorde hem wel gillen, maar ik had niet direct door wat er aan de hand was. Ik heb het nooit zo gewild", verklaarde Milan R. voor de rechtbank.

Beroven

R. zou aan twee jongens hasj verkopen bij het station. Hij wist niet dat zij hadden afgesproken hem te beroven. Toen ze er met zijn drugs vandoor gingen zette R. de achtervolging in en is hij dus met een van de dieven van de trap gevallen.

Zelf heeft R. de val als een ongeluk omschreven, maar meerdere getuigen hebben verklaard dat ze hem op de rug van het slachtoffer zagen springen.

De rechter heeft de verklaring van de getuigen gevolgd en R. veroordeeld voor zware mishandeling.