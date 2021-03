Invallen bij onderzoek drugshandel via bloemensector

In drie woningen en twee bedrijfspanden in Aalsmeer, Leiden, Amstelveen en Rotterdam zijn invallen gedaan in een lopend onderzoek naar de smokkel van drugs via de luchthaven Schiphol. Het speciale team tegen ondermijnende criminaliteit nam onder meer computers en administratie in beslag.

Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek richt zich op de smokkel van verdovende middelen uit Zuid-Amerika via de bloemenhandel, en op witwassen van crimineel geld. Het onderzoek startte nadat het team informatie had gekregen dat er mogelijk verdovende middelen naar Schiphol zouden worden gesmokkeld vanuit Zuid-Amerika. Die zouden vervolgens via diverse bedrijven verder worden gedistribueerd.

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee, FIOD, Douane en Belastingdienst werken samen in het zogenoemde CargoHarc-team om ondermijnende criminaliteit, drugssmokkel en witwassen via Schiphol tegen te gaan en de wegen na te gaan van criminele goederen en geld door het hele land.

Een kleine twee weken geleden verscheen een rapport waaruit blijkt dat ook de bloemenbranche gevoelig is voor criminaliteit, zoals drugssmokkel. Gemeenten, bloemenhandelaren en bloemenveiling Royal FloraHolland pleitten toen voor een speciaal politie- en douaneteam, dat net zoals in de Rotterdamse haven, op zoek gaat naar drugs tussen ladingen bloemen.